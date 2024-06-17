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ボンボンイ　ぬいぐるみ　3つセット
商品番号 K42924933966
商品名

ボンボンイ　ぬいぐるみ　3つセット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 5,489 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventeenセブチボンボンイのぬいぐるみ3つセットうさぎネコ(猫)イヌ(犬)飾ってただけなので比較的綺麗だと思います！未開封ではないので神経質な方の購入はお控えください。バラ売り不可今では手に入らないものなので貴重かとおもいます。
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