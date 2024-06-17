明時代　中国出土品　　皿　　古玩

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商品詳細
数十年前に祖父が購入した品です。骨董品として、画像での御判断、御理解よろしくお願い致します。画像の色より、かすかに緑色、灰色が混じった色です。直径 約20.3cm高さ 約3.2cm
http://narcologia.ru/goods/troupe698111.html
http://narcologia.ru/goods/procurement784033.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation83121.html
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