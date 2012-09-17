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- 【激レア！！】チャットモンチー 関係者限定Tシャツ
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商品詳細
チャットモンチー関係者限定Tシャツ7月4日に行われたチャットモンチーの武道館ライブで関係者に配布されたTシャツです。一見、一般販売されたTシャツに見えますが、左肩にForeverchatstaffのプリントがされています。サイズはＬです。写真撮影のために袋から出しました。未着用の新品です。一般発売されていないプレミア物です！#チャットモンチー#チャット#武道館#解散ライブ#関係者限定#Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/conception403357.html
http://narcologia.ru/goods/financier216960.html
http://narcologia.ru/goods/preference524938.html
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