【激レア！！】チャットモンチー　関係者限定Tシャツ

チャットモンチー関係者限定Tシャツ7月4日に行われたチャットモンチーの武道館ライブで関係者に配布されたTシャツです。一見、一般販売されたTシャツに見えますが、左肩にForeverchatstaffのプリントがされています。サイズはＬです。写真撮影のために袋から出しました。未着用の新品です。一般発売されていないプレミア物です！#チャットモンチー#チャット#武道館#解散ライブ#関係者限定#Tシャツ



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