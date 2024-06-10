ヤマハ　アップライトピアノ　U3

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ヤマハ YAMAHAアップライトピアノU3A4005478中古品1985年頃ヤマハ正規店で新品購入しました経年劣化しています素人判断ですが音は鳴ります、目立つ傷、汚れは無いようです細かい傷、汚れはあります発送時にホコリ等は拭きます調律、調整、メンテナンスは購入者さまでお願いします高さ調整可能椅子鍵盤カバーは劣化(穴あき)あり山口県からの配送です出品金額は山口県内（離島除く）送料込み山口県離島、県外は送料追加し金額変更します配送業者はこちらで手配します。購入後に近隣の目安になる店舗等、搬入場所(クレーン要否等)を教えて下さい配送対応は土日祝（大型連休不可）確認事項がありましたら購入前に連絡くださいピアノは別の場所にあるため内容によっては返信が数日かかります。⚠️写真と実際のピアノでは質感、色等の異なる部分があると思います試弾不可⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️購入後のキャンセル、返品、クレームはお受けいたしかねます⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️評価の悪い方は、お断りします種類···アップライトピアノアクセサリー・パーツ···椅子