【値下げ交渉可】TASCAM US-1x2HR

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2022年の６月に楽器屋にて新品で購入しました。それから半年ほどUSB-DAC代わりとして使っていましたが、音楽を聴く機会が少なくなったため出品いたします。メルカリ規約違反となるため、付属のダウンロードコードは出品しません。それ以外の付属品は全て揃っています。目視でも傷はほとんど見当たらず、未使用に近いです。動作確認済みです。ご希望がありましたら、追加料金なしで写真9枚目の6.3mm-3.5mm変換アダプタをおつけします。パナソニックのモニターヘッドホンに付属してきたものです。値下げ交渉等、お気軽にコメントをお寄せください。#TASCAM#オーディオインターフェイス