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- 【値下げ交渉可】TASCAM US-1x2HR
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商品詳細
2022年の６月に楽器屋にて新品で購入しました。それから半年ほどUSB-DAC代わりとして使っていましたが、音楽を聴く機会が少なくなったため出品いたします。メルカリ規約違反となるため、付属のダウンロードコードは出品しません。それ以外の付属品は全て揃っています。目視でも傷はほとんど見当たらず、未使用に近いです。動作確認済みです。ご希望がありましたら、追加料金なしで写真9枚目の6.3mm-3.5mm変換アダプタをおつけします。パナソニックのモニターヘッドホンに付属してきたものです。値下げ交渉等、お気軽にコメントをお寄せください。#TASCAM#オーディオインターフェイス
http://narcologia.ru/goods/cotton297661.html
http://narcologia.ru/goods/enquire546389.html
http://narcologia.ru/goods/traverse910026.html
US-1x2HR
US-1x2HR | TASCAM (日本)
US-1x2HR | TASCAM (日本)
US-1x2 | TASCAM (日本)
US-1x2HR | TASCAM (日本)
Tascam オーディオインターフェース ブラック (US-1X2HR)
US-1x2HR | TASCAM (日本)
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US-1x2HR | TASCAM (日本)
Tascam US-1x2HR（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】
US-1x2HR | TASCAM (日本)
US-1x2 | TASCAM (日本)
TASCAMの高品質オーディオインターフェイス「US-1x2」のご紹介です！
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http://narcologia.ru/goods/traverse910026.html
US-1x2HR
US-1x2HR | TASCAM (日本)
US-1x2HR | TASCAM (日本)
US-1x2 | TASCAM (日本)
US-1x2HR | TASCAM (日本)
Tascam オーディオインターフェース ブラック (US-1X2HR)
US-1x2HR | TASCAM (日本)
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US-1x2HR | TASCAM (日本)
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US-1x2HR | TASCAM (日本)
US-1x2 | TASCAM (日本)
TASCAMの高品質オーディオインターフェイス「US-1x2」のご紹介です！