S.H.フィギュアーツ 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム 約145mm

【新品、未開封】です。シリーズ10周年を記念したS.H.Figuarts品です。暗所で保管しておりました。多少のスレ傷等はありますが、素人目線では比較的綺麗なのではと思います。未開封品になりますので、内容物の初期不良などはメーカーへお問い合わせ下さい。配送も迅速、丁寧に発送を心がけております。その他気になる点ありましたらお気軽にコメントください。S.H.フィギュアーツ仮面ライダービルドラビットタンクフォーム約145mmABS\u0026PVC製塗装済み可動フィギュア◼️ブランドBANDAISPIRITS(バンダイスピリッツ)◼️商品寸法(長さx幅x高さ)18.3x10.7x4.8cm◼️材質ABS,ポリ塩化ビニル#仮面ライダー#フィギュアーツ#フィギュア#新品#未開封フィギュア種類···完成品フィギュアキャラクター···仮面ライダーシリーズ



SHフィギュアーツ 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム 約145mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア



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