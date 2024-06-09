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- 1992 4種 ミューテーション ミュータント タートルズ フィギュア TMNT
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ミュータントタートルズのミューテーション4種セット1992PlaymatesToys30年前のものですが、塗装剥がれなどの少ない大切にされていたタートルズです。クリーニング済み。#アメトイ#タートルズ#映画#アメコミ
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