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1992 4種 ミューテーション ミュータント タートルズ フィギュア TMNT
商品番号 S95284016923
商品名

1992 4種 ミューテーション ミュータント タートルズ フィギュア TMNT
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ミュータントタートルズのミューテーション4種セット1992PlaymatesToys30年前のものですが、塗装剥がれなどの少ない大切にされていたタートルズです。クリーニング済み。#アメトイ#タートルズ#映画#アメコミ
http://narcologia.ru/goods/symmetric141445.html
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