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チリ　SR シロナの覇気SAR
商品番号 O67231220418
商品名

チリ　SR シロナの覇気SAR
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まとめ売りになります。目立った傷はないかと思われます。開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。コレクション整理のため出品いたします。#ポケモンカード#チリ#シロナ
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