チリ　SR シロナの覇気SAR

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商品詳細
まとめ売りになります。目立った傷はないかと思われます。開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。コレクション整理のため出品いたします。#ポケモンカード#チリ#シロナ
http://narcologia.ru/goods/rebellion223478.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle573566.html
http://narcologia.ru/goods/browse624691.html
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