

ダイヤモンド富士 風景画 富士山 雲海 山 風水絵画 油絵 絶景 Fuji-



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富士山美術品富士山と雲海油絵絶景絵画開運絵画太陽が山から現れて見える、始まりの景色が絶景！風水に運気の高い景色。家族が持っていたコレクション品！棚奥から出てきたので出品致します詳細はわかりませんが、とても迫力のある美しい富士山の油絵です。気に入って頂ける方に。(*^^*)☆状態良好で綺麗です。即購入OK!■サイズ48㎝×38㎝絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入りゴールド主題...風景 山景 富士山主な画材...油彩絵の具自宅保管にご理解ある方はご購入下さいませ。ヴィンテージツェツェアソシエミナペルホネン アスティエヘラヨンゲリウス開運アート骨董品壁掛けパネルインテリア希少波動CIBONE 縁起物風水美術品claskaオルネドフォイユH.P.DECOideefお宝キャンバスlivingmotifエルサベスコフ ピートヘインイークスピリチュアルスティグリンドベリmarimekko風景画蔵出しタペストリー額縁雲海画MOMAアンティークESTHERDERKX北欧雑貨大塚家具クーンケラミックtruckオールド雑貨フレーム海外ヴィンテージASTIERDEVILLATTEミッドセンチュリーブロカント油彩画