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陶芸電動ろくろ　品
商品番号 U78024920254
商品名

陶芸電動ろくろ　品
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。商品説明商品名　陶芸電動ろくろメーカー　日本電産シンポ(株)型番　RK-88型定格電圧　100V定格消費電力　147/125W定格周波数　50/60HZサイズW=570D=580H=500重量　43kg付属品ドベ受け(2分割式)古いものですが、状態は良好です。すぐ使用できます。沖縄県、離島、北海道は別途料金かかりますのでご購入前にご相談ください。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic713312.html
http://narcologia.ru/goods/kindness331805.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement139099.html
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