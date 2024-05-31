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商品詳細
動作確認済みです。商品説明商品名 陶芸電動ろくろメーカー 日本電産シンポ(株)型番 RK-88型定格電圧 100V定格消費電力 147/125W定格周波数 50/60HZサイズW=570D=580H=500重量 43kg付属品ドベ受け(2分割式)古いものですが、状態は良好です。すぐ使用できます。沖縄県、離島、北海道は別途料金かかりますのでご購入前にご相談ください。よろしくお願い致します。
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