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ポケモンカード vstarユニバース　1box
商品番号 N90720728433
商品名

ポケモンカード vstarユニバース　1box
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　VSTARユニバース　1BOXシュリンクなし店頭にてシュリンクはむかれていますので、ついておりません。封入率はシュリンク付きと変わりませんので、確認のコメントはお控えください。希望があれば箱も折り畳んでお付け致します。基本的には箱から出しての発送になります。また、中身での評価を行う方も大変不愉快なので、ご遠慮ください。
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