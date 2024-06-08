ツイステッドワンダーランド　ツイステ　ハーツラビュル寮　デフォルメフィギュア

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商品詳細
※即購入OK多数の中から閲覧頂きありがとうございます。使用予定の無いコスプレ衣装のお譲り先を探しております。●セット内容●・デフォルメフィギュアリドル・ローズハートエース・トラッポラデュース・スペードトレイ・クローバーケイト・ダイヤモンド・説明書ハーツラビュル寮の5キャラクターセットになります。新品・未開封品ですが、一度人の手に渡った物の旨、ご了承いただける方のご購入をお願い致します。●お値段交渉・ばら売り・お取り置き・衣装の採寸・写真の追加・購入意思のないご質問 ご遠慮ください宜しくお願い致します。-.-.-.-.-.-.-.-.-.#まこの出品（上記より、売切れの非表示・出品物の中での検索ができます！まとめ買い歓迎です。その際には、送料の差額分をお値引きさせて頂きます）デフォルメフィギュアコレクションデフォルメフィギュアシリーズ１
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