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Roland ローランド AX-Edge [ホワイト]
商品番号 G88592169828
商品名

Roland ローランド AX-Edge [ホワイト]
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 31,659 円
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商品詳細

Ax-adgeWサウンドハウス　￥132,000-2021年1月に購入したものになります。バンド活動で使用しましたが、今後使用することがないので出品します。電源アダプタ、シールド、専用のソフトケース、ゴールドの取り替えパーツ、説明書、ストラップもお付けします。スタジオに入ると直ぐ音が出せる状態です。(スタンドは付きません。)ヘッドに小さなキズがあります。その点以外は全体的に美品です。素人管理、中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。値下げ交渉は受け付けておりません。種類···キーボード・シンセサイザー#キーボード　#Roland#ショルダーキーボード#バンドマン　#中古　#楽器
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