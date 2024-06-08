Roland ローランド AX-Edge [ホワイト]

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商品詳細
Ax-adgeWサウンドハウス ￥132,000-2021年1月に購入したものになります。バンド活動で使用しましたが、今後使用することがないので出品します。電源アダプタ、シールド、専用のソフトケース、ゴールドの取り替えパーツ、説明書、ストラップもお付けします。スタジオに入ると直ぐ音が出せる状態です。(スタンドは付きません。)ヘッドに小さなキズがあります。その点以外は全体的に美品です。素人管理、中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。値下げ交渉は受け付けておりません。種類···キーボード・シンセサイザー#キーボード #Roland#ショルダーキーボード#バンドマン #中古 #楽器
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