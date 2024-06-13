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荻須高徳　「靴屋メトロ」 リトポスター　額縁付絵画　美品
商品番号 A54276585504
商品名

荻須高徳　「靴屋メトロ」 リトポスター　額縁付絵画　美品
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。鮮やかな赤が印象的なこちらの作品は荻須のレゾネ(画集)の表紙にもなっている有名な作品です。コンディションも非常に良く保たれています。作家は油彩画、リトグラフも制作しています。激レア　制作部数3000部#荻須高徳#靴屋メトロ#激レア　サイズ　画　約縦45、横65cm額約、　約縦58横77cm
http://narcologia.ru/goods/injure291667.html
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荻須高徳 | 絵画販売 - 東京・銀座、京橋の翠波画廊

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