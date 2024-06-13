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- 荻須高徳 「靴屋メトロ」 リトポスター 額縁付絵画 美品
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。鮮やかな赤が印象的なこちらの作品は荻須のレゾネ(画集)の表紙にもなっている有名な作品です。コンディションも非常に良く保たれています。作家は油彩画、リトグラフも制作しています。激レア 制作部数3000部#荻須高徳#靴屋メトロ#激レア サイズ 画 約縦45、横65cm額約、 約縦58横77cm
http://narcologia.ru/goods/injure291667.html
http://narcologia.ru/goods/reflector233764.html
http://narcologia.ru/goods/protein112634.html
荻須高徳 「靴屋メトロ」 リトポスター 額縁付絵画 美品 | labiela.com
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