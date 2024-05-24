イエローハートーZO

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商品詳細
タイプ···ミニエレキギター家練にぴったりなZO-3。ミニギターの中では弦長も通常のギターに近く弾きやすい！カラーはhideイエローハート！ ZO-3イエローハート■ボディ：アルダー■ネック：609mm ショートスケール22フレット■指板：ローレル■コントロール：1ボリューム、ディストーションON/OFFスイッチ■ピックアップ：YellowHeart-ZOORIGINAL■スピーカー出力：5W■ソフトケース付
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YELLOW HEART-ZO 19
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