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イエローハートーZO
商品番号 I62266979981
商品名

イエローハートーZO
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ミニエレキギター家練にぴったりなZO-3。ミニギターの中では弦長も通常のギターに近く弾きやすい！カラーはhideイエローハート！　ZO-3イエローハート■ボディ：アルダー■ネック：609mm　ショートスケール22フレット■指板：ローレル■コントロール：1ボリューム、ディストーションON/OFFスイッチ■ピックアップ：YellowHeart-ZOORIGINAL■スピーカー出力：5W■ソフトケース付
http://narcologia.ru/goods/marshal769980.html
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