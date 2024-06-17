送料無料　帝展文展、献上、皇室御買上作家長谷川白峰作ご本人作　飾鉢共箱作歴　京焼

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 6.5ｃｍ 径約 25ｃｍご覧のように、帝展文展、献上、皇室御買上作家長谷川白峰の飾鉢です。本作品はシンプルに見えますが、実はンパクトがすごく大きい、類を見ない作品です。裏には白峰の陶印ではなく、ご本人直筆サインがあります、ご本人作になります。状態はとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#帝展文展#献上#皇室御買上#作家 #長谷川白峰作 #本人作 #飾鉢 #共箱#作歴 #京焼#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具＃茶道具#リリ博物館



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