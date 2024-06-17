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送料無料　帝展文展、献上、皇室御買上作家長谷川白峰作ご本人作　飾鉢共箱作歴　京焼
商品番号 N85087402670
商品名

送料無料　帝展文展、献上、皇室御買上作家長谷川白峰作ご本人作　飾鉢共箱作歴　京焼
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　6.5ｃｍ　径約　25ｃｍご覧のように、帝展文展、献上、皇室御買上作家長谷川白峰の飾鉢です。本作品はシンプルに見えますが、実はンパクトがすごく大きい、類を見ない作品です。裏には白峰の陶印ではなく、ご本人直筆サインがあります、ご本人作になります。状態はとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#帝展文展#献上#皇室御買上#作家　#長谷川白峰作　#本人作　#飾鉢　#共箱#作歴　#京焼#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具＃茶道具#リリ博物館
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