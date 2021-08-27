特典付】【新品】 竹内まりや／REQUEST (アナログ盤) ＊完全限定盤 ...

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【特典付】【新品】【廃盤】【送料無料】竹内まりや／REQUEST(2021VinylEdition)(アナログ盤)完全生産限定盤／最新ヴァイナル・カッティング重量盤＜メーカー特典特典＞ジャケット図柄クリアファイルすべてがスタンダード。奇跡の名盤!竹内まりやリクエストポップス史上に燦然と輝くロング・セラー\u0026ミリオン・セラー・アルバム。自信のヒット・シングルに加え、他アーティストへの提供作品を自ら歌うというコンセプトの中から、「元気を出して」「駅」などのスタンダードが生まれた。2018年に発売した30周年記念盤は2枚組での発売でしたが、今回はオリジナル仕様に戻し1枚組。2021年最新ヴァイナル・カッティングによる待望のアナログ・レコード発売!!180g重量盤。(オリジナル:1987年作品)【完全生産限定/2021年最新ヴァイナル・カッティング】＜収録曲＞SideA01.恋の嵐02.OHNO,OHYES!03.けんかをやめて04.消息05.元気を出してSideB06.駅07.テコのテーマ08.色・ホワイトブレンド09.夢の続き10.時空(とき)の旅人※2021年最新ヴァイナル・カッティング未開封新品生産終了品／廃盤