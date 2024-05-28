呪術廻戦 ウエハース 4 シール コンプリート ディフォルメシールウエハース4

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呪術廻戦 ディフォルメシールウエハースVol.4 五条悟 特級R 極 | フリマアプリ ラクマ 呪術廻戦 ディフォルメシールウエハースVol.4 五条悟 特級R 極 | フリマアプリ ラクマ

呪術廻戦ディフォルメシールウエハースvol.4にふぉるめーしょんダブル箔仕様の「特級レア・極」2周年を記念した「2周年レア」が揃っているシールコンプリートセット計29枚です。☆内容☆4-01虎杖悠仁★4-02伏黒恵★4-03釘崎野薔薇★4-04禪院真希★4-05狗巻棘★4-06パンダ★4-07七海建人★4-08五条悟★4-09夏油傑★4-10真人★4-11虎杖悠仁★★レア4-12伏黒＆五条★★レア4-13釘崎野薔薇★★レア4-14真希＆真依★★レア4-15パンダ★★レア4-16花御★★レア4-17組屋＆重面★★レア4-18脹相＆壊相＆血塗★★レア4-19虎杖＆東堂★★★スーパーレア4-20伏黒＆真希★★★スーパーレア4-21伏黒＆五条★★★スーパーレア4-22狗巻棘★★★スーパーレア4-23虎杖悠仁★★★★特級レア4-24伏黒恵★★★★特級レア4-25釘崎野薔薇★★★★特級レア4-26五条悟★★★★特級レア4-27虎杖悠仁★★★★★特級レア・極4-28五条悟★★★★★特級レア・極4-292周年記念★★★★★★2周年レアシールのみになります。バラ売りは対応しておりません。基本丁寧に扱い綺麗ではありますが、素人保管であることはご理解くださいませ。人気タイトル···呪術廻戦グッズ種類···カード/シール