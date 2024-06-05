ほぼ未使用 茶道具 七種蓋置 三葉 五徳 栄螺 三人形 一閑人 蟹 元箱

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茶道具青磁七種蓋置三葉火舎五徳栄螺三人形一閑人蟹でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体綺麗な状態です。経年の為紙箱汚れございます。管理番号:B-490★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。