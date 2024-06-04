タイムセールYAMAHA YCL-SEV クラリネット　美品

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美品YAMAHAYCL853-ⅡVSEVカスタムYCL853ⅡVSE-VクラリネットB♭管購入：2017年購入 ケース、カバーも未使用に近い 綺麗です。2023年 7月 メンテナンス済み柔らかく豊かな音を追求した、SEシリーズ最高峰のSE-V初心者から上級者まで幅広く対応するモデル。割れ等もないです。現在メーカー小売価格478,500円（税込）とにかくよく鳴る個体です。10年、20年経つとメンテナンスもかかりますが、こちらは購入から5年程で調整も済み。乗り換えにも、上位機種は格安でお値打ちだと思います。剪定品は本当に良い音色の楽器です。バスクラ変更にて出品します。クリーニング済みで、すぐに演奏できます。---------選定証明書お付けいたします。⭐︎選定品です⭐︎SEシリーズはCSシリーズに比べてやや大きめの音孔（トーンホール）に設計されており、豊かな倍音を含むあたたかく丸みのある音が特徴。内径は広がりの傾斜が大きめで、この点も柔らかく豊かな音色を生む要素になっています。ジョイントのメタルリングが更に倍音を生み出し響きが心地よいです。YouTubeのクズシマさんもスタートがこの楽器と話されてました。学校楽器でYAMAHAの方、YAMAHAの上位機種をお求めの方、こちらはメンテナンス済みで（メンテ代は時に80000円くらいかかります）新しい方です。半年に一度メンテナンスに出して大切にしていました。よろしくお願いします。#藤井一男 製作 クラリネット#クランポン#R13同等#ヤマハ#ビュッフェ#吹奏楽コンクール#アンサンブル