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藍沢エマ　誕生日記念2023　バースデーグッズセット　ぶいすぽっ！
商品番号 B36286453588
商品名

藍沢エマ　誕生日記念2023　バースデーグッズセット　ぶいすぽっ！
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ぶいすぽっ！藍沢エマバースデーグッズ・アクリルパネル・缶バッジ\u0026ステッカー・ぬいぐるみキーホルダー・複製箔押しサイン入りポストカード(※セット限定特典)1点バラ売り不可＊新品ですが、自宅保管品です。神経質な方はご購入お控えください。＊初期傷などが気になる方購入ご遠慮下さい。
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