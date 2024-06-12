生産完了EarthQuakerDevices ToneReaper

※他にも出品先着順、早い者勝ちです！！動作招待全く問題なし、約10年以上前の古い物ですが大変良い状態で、廃盤なのでコレクターズアイテムと言って良い品物です。無いものはないので探されていた方はお早めにご検討くださいm(__)m『製品紹介』ToneReaper(トーンリーパー)はトーンベンダー系のfuzzでゲルマニウムとシリコンのハイブリッドによる歪み感とToneノブ調整によりどの年代のベンダー系のファズの音色も得られるコンセプトなっています。ベンダー系の使える良い個体を色々研究して開発したものですので、現代の音楽シーンにも十分対応出来るvintage感あるToneBender、fuzzFace、BIGMUFFを混ぜた様なサウンドが癖になるfuzzです！！『Toneノブが作り出すサウンドメイクがヤバイ』基本的に通常のいわゆるvintagefuzzfaceの2ノブどちらもMAXの状態がToneReaperで言うToneとFuzzノブはMAXでToneBender強めの＆fuzzFace\u0026MUFFなfuzz感、Levelは真ん中で通常のfuzzFaceより音量がある感じでかなり使えます！！またサウンドはどちらかと言うとToneBenderですが、ギターボリュームの操作性はvintageToneBenderの様な絞ったらブチモコにはならず、完全にfuzzfaceと言って良い、fuzz、distortion、OverDrive、crunch、clean（鈴生り感あり）が出せる素晴らしい操作性です！！Toneノブの操作性は分かりやすく説明するとシングルピックアップリアでは上記の設定、センターでリアの様な抜け感で使いたいならToneノブもセンター12時、フロントでリアの抜け感で使いたいならノブは0と、Toneノブで全てのピックアップの位置でのまたハムバッカーでの抜ける幅広い音作りを可能にし、これによってfuzzface寄り、MUFF寄りの音も狙える訳です。しかもFFの操作性はどの位置でも現在、更に内部バイアストリマーでブチブチ電池が途切れかかった音も狙えます！！かなり守備範囲が広い万能なFuzzさすが私の大好きなEarthQuakerDevices！！



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