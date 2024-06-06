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Ｌ２０８　茶碗　『寺尾陶象造』『乾山写五人囃子』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 J33318517780
商品名

Ｌ２０８　茶碗　『寺尾陶象造』『乾山写五人囃子』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒎5cm横幅　約　1⒈5cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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