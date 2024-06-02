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ポピーSAR
商品番号 H15575436831
商品名

ポピーSAR
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　黒煙の支配者ポピー　SAR先ほど￼開封後即スリーブへ収納しております。その後スリーブからは出しておりません。センタリングが非常に綺麗です。￼ネコポスにて発送いたします。宜しくお願いいたします。￼
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