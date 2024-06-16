沖縄三線 ケース付き 人工皮 教本付き 民族楽器　琉球楽器

沖縄三線ケース付き人工皮教本付き民族楽器 琉球楽器ご覧いただきありがとうございます。ソフトケース付き三線 中古商品になります。これからお始めになる方是非ご検討ください。多少の使用感はありますがまだまだお使い頂ける状態です。付属品は画像をご確認ください。教本付属！ケースはリュックにもなって担げます。現状お渡し品になりますので画像をよくご確認のうえ入札ください。☆ご注意事項 ・ユーズドになりますので、状態、サイズ等ご理解の上ご検討ください。・撮影機材や照明の具合で色合いが多少異なる場合があります。ご了承ください。◎発送について・発送時は箱に合う様に折りたたみ、梱包させて頂く可能性がございますこと、ご了承よろしくお願いいたします。・梱包材はリユース品になりますのでご了承ください。最後までご覧いただきありがとうございました。!(^^)!種類...その他レベル...初心者



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