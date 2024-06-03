メディコムトイ　ソフビファイティングシリーズ　佐山サトル　サンボバージョン

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メディコムトイ ソフビファイティングシリーズ 佐山サトル サンボ版 スタンダードサイズ新品、未開封のままガラスケースの中に飾ってました。年数は経ってる為、調子は写真の通りとなっております。ご理解のある方お願いいたします。【ご注意】・神経質な方はご遠慮ください。・禁煙でペットも飼っておりません。・すり替え防止の為、商品到着後の対応等はできませんのでご注意ください。何卒よろしくお願いします。#佐山サトル#タイガーマスク#初代タイガーマスク#UWF#新日本プロレス#プロレス#ソフビ#メディコムトイ#フィギュア#プロレスフィギュア#WWE