【V.W.P】魔女集会、現象：キービジュアルポスターセット

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■商品【V.W.P】「魔女集会」キービジュアルポスター／1stONE-MANLIVE「現象」／「魔女集会」JOINTLIVE\u0026TALKEVENT【V.W.P】「現象」キービジュアルポスター／1stONE-MANLIVE「現象」／「魔女集会」JOINTLIVE\u0026TALKEVENT■商品詳細①【V.W.P】「魔女集会」キービジュアルポスター／1stONE-MANLIVE「現象」／「魔女集会」JOINTLIVE\u0026TALKEVENT・PALOW.が書き下ろした「魔女集会」ライブキービジュアルを使ったポスターです。②【V.W.P】「現象」キービジュアルポスター／1stONE-MANLIVE「現象」／「魔女集会」JOINTLIVE\u0026TALKEVENT・PALOW.が書き下ろした「現象」ライブキービジュアルを使ったポスターです。【V.W.Pメンバー】花譜、理芽、ヰ世界情緒、春猿火、幸祜■商品状態・新品、未使用・本体に目立った傷なし・ネットストアで購入してからダンボールすら開けていないので完全未開封です。■サイズ/仕様・サイズ：高さ51.5cm×幅72.8cm（B2サイズ）■即購入・即購入OK■注意点・新品未使用で未開封の為、商品の状態等でのキャンセルや返品対応は致しかねますので予めご了承ください。■その他・質問等ございましたら、気軽にコメントしてください！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#KAMITSUBAKISTUDIO#花譜#理芽#ヰ世界情緒#春猿火#幸祜