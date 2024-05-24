【ポケモンカード 黒炎の支配者】未開封1BOX 　シュリンク無　ペリペリ付

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ポケモンカード 黒炎の支配者未開封 1BOX シュリンク無 ペリペリ付Joshinの抽選で当選して購入しました。シュリンクは購入時に剥がされました。ペリペリは付いたままです。プチプチなどで梱包して発送いたします。以下、トラブル防止のため、双方のためにもご一読を宜しくお願い致します。●素人保管・素人発送の為、シュリンク擦り傷など神経質な方は、ご遠慮ください。商品すり替え防止の為、返品交換は不可とさせて頂きます。梱包の際出来る限り、丁寧な梱包を心掛けます。●新品未開封ですが、一度人の手に渡った事を御理解いただける方のみの購入お願い致します！ボックス(箱)のまま発送します。よろしくお願いします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)