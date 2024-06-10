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- クランポン B♭クラリネット ソフトケース(黒)
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商品詳細
クランポンB♭クラリネットのソフトケースです。楽器屋さんで中古のフェスティバルを購入した際のものです。中古での購入でしたが、楽器自体新しいもので、あまり使用していない様子でした。ケースも全く痛み汚れはなさそうです。すぐに違うケースで使っているので、綺麗なうちに出品します。ポケットも沢山あり、スワブやリードケースと行った小物も楽器を入れている箇所とは別のファスナー部分に入れられるので、収納力抜群です。あわせてハードケースも出品しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。綺麗にしておりますが、使用しておりますので、気になる方はご遠慮くださいね。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。また、平日、仕事に出ている日があり、コメントいただいても、すぐにお返事できない事もございます。なるべく早く、お返事させていただきますので、ご了承下さいませ。アクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/reboot57136.html
http://narcologia.ru/goods/stage308897.html
http://narcologia.ru/goods/capitation600208.html
クランポン B♭クラリネット ソフトケース(黒)
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クランポン B♭クラリネット ソフトケース(黒)
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http://narcologia.ru/goods/capitation600208.html
クランポン B♭クラリネット ソフトケース(黒)
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