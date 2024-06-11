美品】天使 西洋彫刻 彫像 彫刻 置物 アート ヨーロッパ 英国 工芸品 ...

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エンジェルの彫像オブジェです。重さ約1.5㎏です。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの天然石石彫彫刻 商品はこちら#gesundの天使商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。天使 西洋彫刻 彫像 彫刻 美術品 ヨーロッパ 英国 置物 アート エンジェル イタリア 大理石 アンティーク ビンテージ オブジェ アート デッサン 美術 北欧 インテリア クラシック 海岸風 モダン 工芸品 お洒落 アデリア ローズボール アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス ドイツ 北欧 暮らしの道具店 アクタス 個性的 MoMA 3119012182