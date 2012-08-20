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BABYMETAL リストバンド
商品番号 S46510451400
商品名

BABYMETAL リストバンド
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブ物販のリストバンドです。けっこう古いものもありますが、セットでお願いします。1つ1000円、古いものはちょっとだけ高めにして、合計9800円でお願いします。それぞれ数回使用してますが、消毒してお送りします。目立つ汚れ、ゴムの劣化等はありませんが、素人保管の中古品であることはご了解ください。他にも出品してますので、購入前にご連絡お願いします。#BABYMETAL
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