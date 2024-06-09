アイドリッシュセブン　モンぬい　きらどるぬいぐるみ　四葉環　4体セット

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商品詳細
アイドリッシュセブン アイナナきらどるぬいぐるみ アイナナパレード四葉環 4体セットバラ売り不可・アイナナパレード・アイナナパレード モフモフお掃除大作戦・24hPhotogenicLifeワルモフのみタグ付き入手後は暗所にて保管しておりましたタグはついておりませんが、持ち出しも飾ったりもしておりませんプライズ品の為、初期不良がある場合がございます・きらどるぬいぐるみ 1stLIVETシャツver.購入後、暗所にて保管しておりました長期保管の為袋が痛んでしまったので取り出しましたが未使用です
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