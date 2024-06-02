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送料無料　時代物　木彫り根付　『昇』銘　力士相撲対決　★優品★
商品番号 F69030644812
商品名

送料無料　時代物　木彫り根付　『昇』銘　力士相撲対決　★優品★
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　8ｃｍ　幅約　4×4ｃｍ　ご覧のように、見事な木彫り根付です。お相撲さん対決の様子をよく表現されています、滅多にない逸品です。汚れありますが、状態はとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#時代物　#木彫り#根付　#『昇』銘　#力士相撲対決#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具＃茶道具#リリ博物館
http://narcologia.ru/goods/enquire311789.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement394399.html
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