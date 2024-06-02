送料無料　時代物　木彫り根付　『昇』銘　力士相撲対決　★優品★

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 8ｃｍ 幅約 4×4ｃｍ ご覧のように、見事な木彫り根付です。お相撲さん対決の様子をよく表現されています、滅多にない逸品です。汚れありますが、状態はとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#時代物 #木彫り#根付 #『昇』銘 #力士相撲対決#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具＃茶道具#リリ博物館