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- 大きめ掛け軸 「錦衣五福」オニキス風鎮付き
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商品詳細
長年自宅保管しておりましたので、かなり経年劣化がありますことをご了承ください。184✖️85㎝です。ふうちんが付いてます。絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···動物
http://narcologia.ru/goods/insignificant381482.html
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