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Ｊ１６　掛軸　大徳寺　細谷喝堂　『真味只是淡』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 H86696330844
商品名

Ｊ１６　掛軸　大徳寺　細谷喝堂　『真味只是淡』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　178cm×31cm本紙　約　98cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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