よさこい鳴子　アウトレット白木5組　紫ライン

よさこい鳴子アウトレットセット個数 5組(10本)サイズスペシャル色白木紫ライン入り高知県産檜100%使用出荷検査で色落ち、キズ、汚れ、塗料浮きの為B品通常の踊りの使用などに関しては問題ありません。練習等で使用して下さい。完品をお探しの方はご遠慮願います。こちらの商品はアウトレット品の為値下げ不可#祭り#イベント#応援#学校#ヒノキ#踊り#よさこい#高知#インテリア#楽器#音楽#鳴子#鳴物#和楽器#土佐ヒノキ#なるこ#土佐#ダンス



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有限会社よさこい鳴子屋｜鳴子の製造・販売｜香川県仲多度郡



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四季舞 (@2011shikibu) / X