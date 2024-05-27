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ヤマトY3002 2つ巻き消防ラッパ　信号ラッパ①
商品番号 S18059213783
商品名

ヤマトY3002 2つ巻き消防ラッパ　信号ラッパ①
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMATOとの印字ありチューニング管が刺さったままの状態です。引っ張っても取れませんでした。蝶ネジ付き動作未確認使用者からいただいたけど使わないので、出品します。そのため、知識がないので質問等にはお答えできかねます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton684161.html
http://narcologia.ru/goods/procurement770333.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric749945.html
ヤマトY3002 2つ巻き消防ラッパ　信号ラッパ①
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光陽堂楽器（ヤマト信号ラッパのページ）
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