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- 再入荷 ☆人気☆陳情笛 古風横笛 魏無羨 陳情令同型の笛 C調
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商品詳細
閲覧ありがとうございます新品未使用手作りの笛C調材質：紫竹工芸技術：手彫りサイズ：長約68cm※ご注意：沖縄の送料は別途1500円かかりますので、ご購入前に必ずコメント下さい
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