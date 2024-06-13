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送料込【逢絢亭・新品】茶道具 香合 山中塗 鈴虫蒔絵 螺鈿 塚本規義 共箱入り
商品番号 V82194850382
商品名

送料込【逢絢亭・新品】茶道具 香合 山中塗 鈴虫蒔絵 螺鈿 塚本規義 共箱入り
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、山中塗の香合になります。作者は、塚本規義さんです。鈴虫蒔絵になっていて、羽の螺鈿が良いアクセントになっております。大きさは、直径が５．５ｃｍ、高さが約５．３ｃｍで付属品は共箱、共布です。こちらは新品ですが、送料込みの１割引きで出品しています。羽の螺鈿に色変わりが、羽が動いているようで、粋な香合だと思います。
http://narcologia.ru/goods/plaque594907.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic788437.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture146341.html

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