それ、OCTがお届けしますさま専用 greco pxb-80 ジャパンビンテージ ...

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OCTさん専用です。他の方は決済しないでください。ジャパンビンテージの中古品です。アンプを通して問題なく音もでました。1980年代に製造されたものにしては状態は良いと思います。当方、素人のため、ネック、フレット、その他の状態はわかりかねます。その点を考慮の上、ノークレームノーリターンでお願いしたいです。スタンドとシールド1mもおまけでおつけできます。