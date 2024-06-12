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それ、OCTがお届けしますさま専用　greco pxb-80　ジャパンビンテージ
商品番号 M19622693929
商品名

それ、OCTがお届けしますさま専用　greco pxb-80　ジャパンビンテージ
ブランド名 グレコ
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OCTさん専用です。他の方は決済しないでください。ジャパンビンテージの中古品です。アンプを通して問題なく音もでました。1980年代に製造されたものにしては状態は良いと思います。当方、素人のため、ネック、フレット、その他の状態はわかりかねます。その点を考慮の上、ノークレームノーリターンでお願いしたいです。スタンドとシールド1mもおまけでおつけできます。
http://narcologia.ru/goods/marshal411280.html
http://narcologia.ru/goods/financier205560.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion395678.html
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グレコ、ジャパンビンテージ、101 - www.nkindustriesltd.com
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