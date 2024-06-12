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- それ、OCTがお届けしますさま専用 greco pxb-80 ジャパンビンテージ
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商品詳細
OCTさん専用です。他の方は決済しないでください。ジャパンビンテージの中古品です。アンプを通して問題なく音もでました。1980年代に製造されたものにしては状態は良いと思います。当方、素人のため、ネック、フレット、その他の状態はわかりかねます。その点を考慮の上、ノークレームノーリターンでお願いしたいです。スタンドとシールド1mもおまけでおつけできます。
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http://narcologia.ru/goods/financier205560.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion395678.html
それ、OCTがお届けしますさま専用 greco pxb-80 ジャパンビンテージ ...
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