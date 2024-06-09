新品 ステフ ギターストラップ PAY-2205 スエード/ペイズリーフクシア

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[新品]ギターストラップStephPAY-2205スエード/ペイズリーフクシアMadeinCANADA.カナダの革製品メーカー「Stephステフ」のギターストラップです。Steph社は2021年に惜しまれつつ廃業となり、当方におきましても在庫保有分のご案内をもちまして販売終了となります。しなやかで柔らかく、肌触りの良いスエードレザーを両面に使用しています。使い込むほどに手になじみ味が増します。シンプルで高級感あふれる仕上がりです。トップのスエード生地はペイズリー柄に着色されています。バックはナチュラルスエードです。幅の広いタイプです。お買い上げ後にお届けしますのは、掲載いたしました写真の商品でございます。ですが当方の撮影環境の都合、色や質感に関しましては実物を適切に表せていない場合がございます。またスエード生地の性格上、生成の過程にて生地表面を削りますため、特にご購入時当初におきましては量の多少はございますが生地の起毛の間にスエード生地粉末が付着しております。予めご了承の上にてご検討願います。長さ：1290～1470mm（ホール間；おおよその実測値）幅：70mm（おおよその実測値）※当方のご案内します品の画像および商品説明文を無断で転用して案内されています（ヤフオクID：ayxaj49910/PayPayフリマID：awdw）が、当方とは全く関係がございません。