FF7 ファイナルファンタジー 7 クラウド ぬいぐるみ

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FINALFANTASYⅦファイナルファンタジー7FF7クラウド・ストライフぬいぐるみ新品未使用大きさ…高さ約25cm、幅約15cm昔販売されたクラウドのぬいぐるみの新品未使用品です。タグもついてます。現在は入手困難なお品物かと思います。暗所にて保管してましたが、素人保管の為神経質な方は購入をご遠慮下さい。