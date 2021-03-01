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FF7 ファイナルファンタジー 7 クラウド ぬいぐるみ
商品番号 E59201815125
商品名

FF7 ファイナルファンタジー 7 クラウド ぬいぐるみ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FINALFANTASYⅦファイナルファンタジー7FF7クラウド・ストライフぬいぐるみ新品未使用大きさ…高さ約25cm、幅約15cm昔販売されたクラウドのぬいぐるみの新品未使用品です。タグもついてます。現在は入手困難なお品物かと思います。暗所にて保管してましたが、素人保管の為神経質な方は購入をご遠慮下さい。
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