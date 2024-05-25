リヤドロ 人形 美品

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ご覧いただきありがとうございます(^^ゞお値下げしました♫11800円→8900円サイズ高さ約18幅約13奥行10購入時の箱等はございませんがガラス棚に入れていた物でキズ等もないと思います。自宅保管ですので気になさる方はご遠慮下さいませ。コレクションで集めていた物です。