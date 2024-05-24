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666-1/桜井塗/ちらし揃/漆器/金彩/5客
商品番号 B75337949311
商品名

666-1/桜井塗/ちらし揃/漆器/金彩/5客
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。此方は素人保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。[商品の状態]保管状態は良好です。※写真も御参考下さい。※皿立て、茶筅、メジャーは付属しません。即購入可能※他の商品とおまとめご購入される場合、専用出品に変更後、送料代お値引致します。#浦島太郎茶道具#浦島太郎湯呑茶碗#URASIMA＜検索用＞骨董品　アンティーク　レトロ　古玩伊万里　九谷焼　備前　京焼　信楽　志野輪島塗　遺品整理　美術品　皿　花瓶　置物中古　コップ　碁石　勾玉　エンブレム　茶器　抹茶　京都　料亭　旅館　和菓子　菓子屋　お土産　お茶　焙茶　茶葉　和食　だんご　きびだんご　抹茶　菓子器　菓子鉢　菓子皿
http://narcologia.ru/goods/freshman892356.html
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http://narcologia.ru/goods/influenza712993.html
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