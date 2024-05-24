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- 666-1/桜井塗/ちらし揃/漆器/金彩/5客
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。此方は素人保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。[商品の状態]保管状態は良好です。※写真も御参考下さい。※皿立て、茶筅、メジャーは付属しません。即購入可能※他の商品とおまとめご購入される場合、専用出品に変更後、送料代お値引致します。#浦島太郎茶道具#浦島太郎湯呑茶碗#URASIMA＜検索用＞骨董品 アンティーク レトロ 古玩伊万里 九谷焼 備前 京焼 信楽 志野輪島塗 遺品整理 美術品 皿 花瓶 置物中古 コップ 碁石 勾玉 エンブレム 茶器 抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子屋 お土産 お茶 焙茶 茶葉 和食 だんご きびだんご 抹茶 菓子器 菓子鉢 菓子皿
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