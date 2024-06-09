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ご覧いただきありがとうございます。現地で一度着用したのみです。色落ちやプリント剥げなく綺麗な状態です、※洗濯ジワあります。神経質な方は購入をご控え下さい。サイズ L即購入可値下げ不可よろしくお願い致します。