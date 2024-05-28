専用です。　三線　本皮強化張り

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専用です。メンテナンスの楽な本皮強化張りの三線です。塗装の剥がれや打痕等目立つ傷も無く、棹の反りや捻れもありません。高級な材ではありませんが音量も有り、しっかりした重みのある標準サイズの三線です。付属するものは三線本体とセミハードケース、水牛製バチ、竹ウマ1個、プラスチック製ウマ1個、天ギャップ、替え弦1セットです。よろしくお願いいたします。#沖縄#三味線#弦楽器#和楽器#島唄#エイサー