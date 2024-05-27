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商品詳細
140cm世界最古楽器ディジュリドゥ民族楽器DIDGERIDOOイダキ10数年ほど前に、ディンカムジャパンで購入しました。keyはDかD♯だと思います。定期的に蜜蝋とオイルメンテナンスはしています。新しいものを購入したので手放すことにしました。■ディジュリドゥ全長：約140cm重量：約2.1kg幅 :4cmから7cm#DIDGERIDOO#インテリア#オブジェ#ジャミロクワイ#ディジュリドゥ#Didgeridoo#イダキ#Yidaki#イギイギ#Yogi#Yogini#アボリジニ#アボリジナル#Aborigine#オーストラリア#Australia#ゴマ#GOMA#NATA#ワイルドマーマレード#WildMarmalade#サイ#Si#民族楽器#民族音楽#民族工芸#民芸品#ワールドミュージック#アンティーク#レゲエ
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D#140cm世界最古楽器 ディジュリドゥ 民族楽器DIDGERIDOOイダキ-
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