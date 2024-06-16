ハートキャッチプリキュア! まとめてあつめてこころの種Super

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管理番号:0248バンダイハートキャッチプリキュア!まとめてあつめてこころの種Super未使用未開封で保存しておりました。テープ箇所にチリ付着、パッケージは経年劣化/スレ傷あり。中身には問題ないかと思いますが自宅保管品です。完全美品をお求めの方はご遠慮ください。