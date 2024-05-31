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ピンクアイボリー　マイバチ
商品番号 F18328556409
商品名

ピンクアイボリー　マイバチ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクアイボリーという希少な木材で作ったマイバチです。入手困難かつ大変美しいのでこの値段です。節を噛んでいるので実用には不向きです。
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http://narcologia.ru/goods/conception764557.html
http://narcologia.ru/goods/calling727750.html
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