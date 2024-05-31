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当時物 御即位十周年記念 天皇陛下 額装 肖像画 アクリル製 額縁 絵画 絵
商品番号 H38676218755
商品名

当時物 御即位十周年記念 天皇陛下 額装 肖像画 アクリル製 額縁 絵画 絵
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時物御即位十周年記念天皇陛下額装肖像画アクリル製額縁絵画絵ビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGEレトロ■サイズ■高さ　約37cm横幅　約49cm厚さ　約1cm簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。傷や汚れあります。写真参照ください。
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